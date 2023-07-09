ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية تحيي تذكار القديسة فيتوريا الشهيدة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى استشهاد القديسة فيتوريا  الشهيدة.

من هي القديسة فيتوريا  الشهيدة؟

ولدت القديسة الشهيدة فيتوريا حوالى عام 250، وكانت تنتمى إلى عائلة أرستقراطية من روما. 

في البداية كانت تعتنق الوثنية ثم تحولت الى المسيحية، وعندما طلب من الفتاة فيتوريا الزواج من شاب نبيل اسمه يوجين الوثني.

اقنعها ابن عمها الأناضول بتكريس حياتها للمسيح، لذا تبرعت بجواهرها واموالها للفقراء، وقدمت نذراً بالعفة وارسالها ابن عمها الى مدينة ثيورا ومكثت هناك ثلاثة سنوات في الصلاة والصوم وخلال فترة إقامتها كانت هناك العديد من الأحداث والمعجزات.

وبحسب الأب وليم الفرنسسكاني، يقال أنه في اقليم تريبولا عاش حيواناً مفترساً كان يسبب الرعب للناس فذهب السيد دوميتيان محافظ المدينة إلى القديسة فيتوريا طالبا منها إبعاد هذا الحيوان المفترس، فوافقت فيتوريا بشرط أن يعتنق جميع اهل القرية الديانة المسيحية فقبل الجميع الديانة الجديدة ثم ذهبت إلى الكهف حيث يعيش الحيوان المفترس وعندما صلت الى ربها طالبت الحيوان بمغادرة المدينة فتم مقصدها.

 وطالبت فيتوريا من المحافظ ببناء معبد في هذا الكهف للتعبد فيه، فانضم اليها 60 فتاة طالبين ان يعيشوا البتولية. 

بعد ثلاثة سنوات وشاها يوجين الوثني عند الامبراطور الذي طالب منها تقبيل تمثال للإلهة ديانا وعندما رفضت قتلها بالسيف في عام 304 فحزن أهل القرية عيها فاقاموا حداد لمدة سبعة ايام وتم وضع جثمان القديسة فيتوريا بعد وضعه بالزيوت المعطرة والاكفان في نفس الكهف التى كانت تتعبد فيه. 

سرعان ما بدأت تظهر آيات مذهلة في هذا الكهف طالب الجميع ببناء كنيسة فيه في عام 827 وبسبب الغزوات التى كانت تهدد هذا المكان اضطر الرهبان بنقل الرفات إلى دير اقيم على اسمها في مدينة ماتينانو . ويقول التقليد انها ماتت يوم يوم 23 ديسمبر. إلا ان الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بها يوم 10 يوليو.

القديسة فيتوريا الشهيدة الديانة المسيحية التقل الصلاة والصوم الشهيدة الزواج الرفات الديانة الجميع البتول الأكفان الاب وليم

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

"تذكرتى" تُكذب "المصرى اليوم" حول أسعار حفل تذاكر تامر حسنى بمهرجان العلمين 2023

وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بترضية كل أهالى العريش

بتفتحوا باب جهنم.. الباز يطالب "المهن التمثيلية" بسحب بيان أزمة مسلسل "ليه لا"

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب