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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد جلسة المنتدى الثالث لشيوخ القضاة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، فعاليات المنتدي الثالث لشيوخ القضاء ببورسعيد، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر وعدد من شيوخ ورجال القضاء المصري.

أعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته لاستضافة المحافظة لهذا الحدث الكبير، الذي يجتمع فيه شيوخ القضاة وشبابهم، إضافة لوزير العدل الأسبق، مثمناً دور نادى القضاة، مؤكدا الدور المهم لرجال القضاء في بث الأمان والطمأنينة لدى المواطنين، فضلاً عن دورهم في مساعدة الجهازين التنفيذي والأمنى، مقدماً لجميع قضاة مصر تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحورى المهم في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام، لافتًا إلى أن انعقاد مثل هذا المنتدى على أرض بورسعيد، يعد لحظة فارقة، بحضور هذه الكوكبة من رجال القضاء، تلك القامات القضائية الكبيرة التى أسهمت في الحفاظ على كيان الوطن خلال الأحداث الحاسمة التى مرت بها الدولة المصرية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصرنا لا تزال بخير، ما دامت تمتلك هذه القامات القضائية ذات الخبرات الممتدة، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، يعد معجزة حقيقية أبهرت العالم كله.

كما أعرب عن أمله أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكلل هذا الجهد بمزيد من النجاح، متمنياً للجميع قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتوفير كافة الدعم للمنتدى لحين انتهاء جميع فعالياته.

إستعداد المحافظة استعداد ا التنفيذي الجيش الثاني الميداني السيسي رئيس الجمهورية الدولة المصر

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