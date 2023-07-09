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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تهدد بضرب منشآت للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي

هددت روسيا، اليوم الأحد، بضرب منشآت للطاقة النووية في أوكرانيا في حال تم توجيه ضربات بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية الروسية.

جاء هذا وفقا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، مساء اليوم، في قناته على التليجرام.

وقال ميدفيديف إن بلاده ستحتاج إلى النظر في سيناريو توجيه ضربة متزامنة لثلاث محطات للطاقة النووية في أوكرانيا، ومنشآت نووية في أوروبا الشرقية، إذا تم تأكيد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.

وتابع: "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة لمهاجمة محطة سمولينسك للطاقة النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على محطة الطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، ومحطة ريفني النووية، ومحطة خميلنيتسكي النووية، وكذلك على المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، وليس هناك ما يدعو إلى الإحراج"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

روسيا أوكرانيا أسلحة الناتو محطة سمولينسك منشأة نووية اوروبا

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