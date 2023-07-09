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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف محرم يكشف أهم التحديات التى تواجه التعليم فى مصر

أشرف محرم
أشرف محرم

قال أشرف محرم، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إنه كان يتمنى أن يكون التعليم محورًا منفصلًا عن المحور المجتمعي، وذلك بسبب أهميته والمشاكل الموجودة به.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك جهة تكون مسئولة عن وضع السياسات وتوحيد الرؤى عن كل خطوات التعليم وبرامجه هى خطوة على الطريق الصحيح، وتعكس جدية الدولة في التفكير في التعليم، لأن إصلاح التعليم مهم جدًا.

أكبر مشكلة من الممكن أن تواجه التعليم

وتابع، أن من أهم التحديات التي تواجه التعليم في مصر هى أشكال وأنماط التعليم، ويحتاج أن يكون على قدر من الأهمية، مشيرًا إلى أن التعليم القومي بالمدارس الحكومية خرجت منه مدارس خاصة ونموذجية ودولية وتجريبية، بالإضافة إلى أن التعليم بالتربية والتعليم يسير إلى جواره التعليم الأزهري، وكلهم لديه رؤى مختلفة، مؤكدًا أن أكبر مشكلة من الممكن أن تواجه المجتمع هى الهوية.

وأشار إلى أن المفاهيم التي ترسخ الهوية الوطنية تكون مرتبطة بمواضيع أخرى مثل تكافؤ الفرص التعليمية، وديمقراطية التعليم، والمناهج بالتأكيد فيها قدر من استغلال التكنولوجيا والذي يجب أن تتناسب مع إمكانات المجتمع.

أشرف محرم التعليم التحديات مصر الهوية الوطنية التربية والتعليم إصلاح التعليم الحوار الوطنى

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