"حياة كريمة" كلمة السر في دخول المياه لـ ميت أبوالكوم بالإسماعيلية

الكثير من الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ، وجاء ذلك من خلال تطوير شبكات مياه الشرب وتوصيل خطوط المياه لجميع المنازل، كما قامت المبادرة بإنشاء محطة جديدة للصرف الصحي لخدمة جميع السكان وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الموجودة بالقرية.

المبادرة أنشأت شبكات جديدة لمياه الشرب داخل القرية

«محمد عبدالله» يقطن في قرية ميت أبوالكوم الجديدة التابعة لمدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، عانى كثيرًا بسبب تلوث المياه داخل القرية ، حيث أنه إصيب بالفشل الكلوي هو والكثير من سكان القرية، وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة مع السكان وعانوا منها كثيرًا، وبين ليلية وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت أحلام السكان بتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل وإنهاء تلك الأزمة.

وقال «محمد» لـ«الدستور» إن الأهالى طوال السنوات الماضية يشربون مياهًا جوفية من الطلمبات أو الآبار، لعدم وصول خطوط مياه الشرب لهم، الأمر الذى تسبب فى انتشار أمراض الكلى والأمعاء بين جميع السكان، وذكرأن أصبح حلم الأهالي هو توصيل وصلات مياه والحصول على كوب مياه نظيف لهم ولأولادهم، بجانب وجود محطات صرف صحى تخدم سكان القرية.

أضاف أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت بالخير وحققت أحلام السكان بعدما قامت بتوصيل مياه الشرب لجميع المنازل وإنهاء تلك المشكلة التي استمرت معهم لسنوات طويلة، موضحًا أن المبادرة انشأت محطة جديدة للصرف الصحي لخدمة السكان إلى جانب تطوير البنية التحتية وإحلال الوحدة الصحية لعلاج المرضى ، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات له ولسكان القرية ووفرا لهم جميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف ووفرت للسكان حياة هادئة خالية من الأمراض والقلق.