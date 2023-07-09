كيف تنجح مصر في زيادة حجم العوائد الدولارية من "السياحة"؟

قال الخبير السياحي ياسر سرور إن مصر تذخر بتاريخ غني ومواقع سياحية فريدة، وبالتالي فإن زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة يمثل هدفًا استراتيجيًا للحكومة .

أضاف سرور لـ"الدستور"، أن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد الحكومة في تحقيق هذا الهدف:

1. التسويق والإعلان:

يجب على الحكومة تعزيز السياحة المصرية على نطاق واسع عبر حملات تسويق هادفة وفعالة يمكن استخدام وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والمعارض السياحية للترويج للوجهات والمعالم السياحية المصرية.

2. تطوير البنية التحتية:

يجب على الحكومة استثمار في تحسين البنية التحتية للسياحة في مصر، بما في ذلك الطرق والمطارات والفنادق والمنتجعات السياحية. يجب أن تكون هذه المنشآت عالية الجودة وتلبي احتياجات وتوقعات السياح.

3. التنوع في العروض السياحية:

يجب أن تعمل الحكومة على تطوير مزيد من العروض السياحية المتنوعة والمبتكرة. على سبيل المثال، يمكن تنظيم رحلات سفاري في الصحراء، والقوارب السياحية على نهر النيل، ورحلات الغوص في البحر الأحمر، كما يجب تعزيز السياحة الثقافية والأثرية، مثل زيارة الأهرامات ومعابده الكرنك وغيرها من المواقع التاريخية.

4. تبسيط الإجراءات:

يجب على الحكومة تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الأوراق الثبوتية والتأشيرات السياحية يجب تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول وتوفير خدمات سريعة وفعالة في المطارات والمنافذ الحدودية لتسهيل وصول السياح إلى مصر.

5. تعزيز الأمن والاستقرار:

يعتبر الأمن والاستقرار عاملًا حاسمًا في جذب السياح. يجب على الحكومة العمل على تعزيز الأمن في المناطق السياحية وتوفير بيئة آمنة ومحمية للسياح.

6. تطوير التعاون الدولي:

يمكن للحكومة تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع دول ومنظمات سياحية أخرى. يمكن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التعاون في الترويج وتطوير السياحة.

7. تدريب الكوادر السياحية:

يجب على الحكومة الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة، بما في ذلك المرشدين السياحيين والفنيين والعاملين في الضيافة. يجب أن يكون لديهم المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة وتجربة مميزة للسياح.

أوضح أنه باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن للحكومة المصرية زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة بشكل كبير. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة.