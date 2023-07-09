مجلة المسرح.. عادت المطبوعة ونسينا أن نستعيد الدور

كل ظهور لدورية مسرحية جديدة، ورقية أو إلكترونية، متخصصة بالمسرح يستوجب الاحتفاء والاحتفال ويسعد كل المسرحيين، كما أن اختفاءها يستدعى انزعاج قطاع كبير من المسرحيين، إذ إن منافذ النشر المهيأة لاستقبال الأبحاث المسرحية والمقالات التطبيقية محدودة للغاية وقاصرة عن تغطية حركة مسرحية كبيرة وممتدة بحجم وطن مثل مصر، هذا بخلاف الدور الذى تلعبه فى تغطية المسرح فى الوطن العربى.

لذا فقد كان مفهومًا ومتوقعًا أن ينزعج قطاع كبير من المسرحيين حين تم الإعلان عن تحويل مجلة المسرح، الصادرة عن المركز القومى للمسرح، لمجلة إلكترونية، هذا الانزعاج الذى فجره وحوله إلى مرتبة الغضب وفاة الكاتب الكبير محمد أبوالعلا السلامونى أثناء اجتماع بالمركز القومى للمسرح حول هذا الشأن.

وبنظرة مختزلة إلى تاريخ مجلة المسرح فإنه، واستنادًا لرصد المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، فقد صدرت مجلة المسرح الشهرية عبر نادى المسرح بفرقة مسرح الحكيم، ورأس تحريرها الأديب د. رشاد رشدى عام ١٩٦٤ ثم تعاقب على رئاستها د. عبدالقادر القط والشاعر الكبير صلاح عبدالصبور وآخرون، حتى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٨١ ورأس تحريرها د. سمير سرحان ثم د. محمد عنانى، وكانت الفترة الأكثر اتصالًا واستقرارًا، حيث صدر منها ٢٣٣ عددًا حتى ٢٠٠٨.

تعثرت المجلة وعقب الثورة تولى رئاسة تحريرها د. حازم عزمى، لكن ما لبثت أن أوقفت الهيئة المصرية العامة للكتاب نشرها وظلت على هذا النحو حتى نقلت تبعيتها للمركز القومى للمسرح وتولى مسئولية إعادة نشرها بهيئة تحرير جديدة يرأسها الناقد عبدالرازق حسينن.

وكان لموقف المسرحيين أثر كبير نتج عنه تراجع المسئولين بوزارة الثقافة عن تحويلها لإصدار إلكترونى وهو قرار صائب وفى غاية الأهمية، لكننا انشغلنا جميعًا كمسرحيين باستعادة المطبوعة ونسينا فى هذا الخضم أن ننشغل باستعادة هوية وخصوصية مجلة المسرح وتهيئة كل الظروف التى تعيدها إلى مركز وبؤرة اهتمام المسرحيين فى مصر والوطن العربى، فقد كانت على مدى عقود المطبوعة الأهم التى ينتظرها كل المسرحيين فى الوطن العربى للاطلاع على أحدث النصوص وأحدث المدارس المسرحية العالمية، حيث اعتنت فى رؤيتها بنشر الثقافة المسرحية وحفلت بالمقالات المؤسسة للفن المسرحى والمقالات المترجمة التى تعرف القارئ بالمسرح وتاريخه وممارساته محليًا وعالميًا بلغة بسيطة تناسب القارئ العادى، كما كانت المطبوعة الأهم ذات الأثر فى تغيير لغة النقد المسرحى من نقد انطباعى إلى نقد متخصص يستخدم أدوات النقد الحديث فى تحليل المشهدية والأداء المسرحى، وكانت المطبوعة الأكثر انفتاحًا على ألوان مختلفة من المسرح من مختلف جهات الإنتاج، كما كانت الأسبق فى طرح قضايا المسرح الحيوية.. كل تلك الأسباب كانت وراء تهافت القراء على شراء المجلة والنقاد على نشر موضوعاتهم وأبحاثهم بها، فكيف نستعيد هذا الدور؟

علينا أن نجيب عن تلك الأسئلة: ما هوية المسرح الذى تريد تلك المنصة أن تعكس صورته على صفحتها وما معايير النشر المرتبطة بتلك الهوية؟ مَن يكتب: نقاد- باحثون- مؤرخون- صناع المسرح- صحفيون؟ وكيف نكافئهم؟ مَن نخاطب، وأى نوع من القراء نستهدفه؟ أين ننشر والمجال الجغرافى الذى نرغب بتغطيته ورقيًا وإلكترونيًا؟ متى تصدر: يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا أم ربع سنويًا؟

كل مدخل من المدخلات السابقة يتغير تبعًا لمعادلة النشر بالضروة، فيجب ألا يقتصر دور المجلة على أن تكون منفذًا للنشر دونما معيارية للراغبين أو الدءوبين على الفرجة والكتابة، لذا نتوجه إلى الفنان إيهاب فهمى، رئيس المركز القومى للمسرح، والناقد عبدالرازق حسين، رئيس تحرير مجلة المسرح، لفتح حوار حول سياسات المجلة التى تمكنها من القيام بدورها واستعادة تأثيرها مثل: رفع مخصصاتها المالية وانتظام النشر واستحداث آليات لدعم الحركة النقدية المسرحية واكتشاف أصحاب الحساسيات النقدية الجديدة والباحثين الجادين والاهتمام بالترجمة سواء ترجمة الأبحاث أو النصوص المسرحية التى تثير الجدل من مختلف أنحاء العالم، وكذلك نشر النصوص المسرحية العربية وترجمتها وإتاحتها كأولوية قصوى، حيث يعانى المسرح العربى من محدودية كبيرة فى نشر النص المسرحى وتداوله.

حينها نكون بالفعل استعدنا مجلة المسرح لا استعدنا المطبوعة فقط.