من داخل السيارة.. أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس برفقة نجله (فيديو)

كشف الفنان أحمد فلوكس عن أحدث ظهور لوالده النجم القدير فاروق فلوكس وهو برفقته اليوم بعد فترة طويلة من الغياب عن الأضواء.

نشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ظهر فيه برفقة والده فاروق فلوكس من داخل السيارة والقى التحية على جمهوره وظهر عليه علامات الشيخوخة والتقدم في السن.

وولد فاروق فلوكس في عام 1940 والتحق بكلية الهندسة في عام 1956، وخلال فترة الدراسة انضم إلى فريق التمثيل في الجامعة، وبدأ التمثيل على خشبة المسرح في حقبة الستينات مع الفنان فؤاد المهندس من خلال مسرحية (أنا وهو وهى)، لكنه اشتهر على نحو كبير في عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية (سيدتي الجميلة) المقتبسة عن مسرحية (بيجماليون) لجورج برنارد شو، واستمر في العمل المسرحي في مسرحيات (سنة مع الشغل اللذيذ، قصة الحي الغربي، أولاد علي بمبة، مين ما يحبش زوبة، الواد سيد الشغال)، كما أدى عشرات الشخصيات المساعدة في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: (توحيدة، درب الهوى، قضية عم أحمد، الراقصة والسياسي)، ومن مسلسلاته (دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي) وكانت أخر أعماله الفنية في عام 2017 بمسلسل “الأب الروحي”.