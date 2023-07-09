وزير الصحة: 100 يوم صحة تتضمن إجراء عمليات قلب مفتوح وزراعة كلى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قوافل 100 يوم صحة لا تقوم بالكشف فقط على المواطنين، بل تصرف العلاج فورا، ولو المريض محتاج عملية قلب مفتوح، أو زراعة كلى، أو تركيب صمام، يتم التحرك فورا، ويتم تحويله للمستشفى ويصدر له قرار العلاج على نفقة الدولة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطن لا يتحمل أي تكلفة، وعليه فقط استغلال مبادرة 100 يوم صحة للاطمئنان على صحته، لافتًا إلى ان الخط الساخن رقمه 15335، للاستفسار عن الحملة، إلى جانب الموقع الإلكتروني للحملة.

وأشار إلى أنه قريبا ستعلن وزارة الصحة على الموقع الرسمي للوزارة عن أماكن تواجد المبادرة خلال المتبقي من الـ100 يوم.