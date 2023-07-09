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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عبدالغفار: ميزانية الصحة ارتفعت 700% منذ 2014

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار،

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تعمل وفقًا للإمكانات المادية المتاحة، والفرق الطبية تبذل مجهود 10 أضعاف الطبيعي لتحول الإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة على الأرض تفرق في صحة المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يمكن أن تكون النتائج أفضل في ظل إمكانات أعلى، لكن في ظل الإمكانات المتاحة، والمجهود المبذول ومتابعة الرئيس وتكليفه لوزارة الصحة، والمبادرات ارتفاع ميزانية الصحة 700% مقارنة بسنة 2014".

وأردف: "الدولة لا تبخل على مشروعات الصحة مثل أي مشروع قومي آخر"، لافتًا إلى أن 2.6 مليون طفل تمت مناظرتهم بالنسبة لملف التطعيمات".

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