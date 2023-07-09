كل ما تريد معرفته عن الضريبة على التجارة الإلكترونية
نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كل ما تريد معرفته عن الضريبة على التجارة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية: صناعة المحتوى
- تخضع إيرادات أنشطة صناعة المحتوى (المرئي و المسموع و المقروء): المُحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة.
- يتم التسجيل بقانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وذلك طبقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية
الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.
• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp
أو الاتصال علي الخط الساخن 16395