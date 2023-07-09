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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن الضريبة على التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية

نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كل ما تريد معرفته عن الضريبة على التجارة الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية: صناعة المحتوى

- تخضع إيرادات أنشطة صناعة المحتوى (المرئي و المسموع و المقروء): المُحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز  لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة.

- يتم التسجيل بقانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 

وذلك طبقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية 
الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.

• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp  
أو الاتصال علي الخط الساخن 16395

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