نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كل ما تريد معرفته عن الضريبة على التجارة الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية: صناعة المحتوى

- تخضع إيرادات أنشطة صناعة المحتوى (المرئي و المسموع و المقروء): المُحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة.

- يتم التسجيل بقانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وذلك طبقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية

الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.

• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp

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