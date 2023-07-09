قبل انطلاق المهرجان.. تعرف على أهم المزارات السياحية بالعلمين

تتجه أنظار الشعب المصري والعالم إلى مدينة العلمين الجديدة، انتظارًا لانطلاق مهرجان العلمين المقرر بدء فعالياته في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس 2023 مع تقديم تجارب جديدة ومختلف خلال فعالياته.

في السياق، يستعرض “الدستور” أهم وأبرز المزارات السياحية في مدينة العلمين الجديدة.

مقابر الكومنولث:

هى مقابر قام ببنائها البريطاني السير هيبير ورثينجتون وتم افتتاحها في عام 1954 وتضم رفات 7367 قتيل عسكري من دول بريطانيا ونيوزيلاند واستراليا وجنوب أفريقيا وفرنسا والهند وماليزيا، وتضم على ألواح شرفية أسماء 11945 قتيل عسكري من الذين لم يتم العثور على جثثهم.

المقابر الإيطالية:

قام ببنائها المهندس الإيطالي باولو كاشيا دومينيوني الذي شارك في معركة العلمين وتم افتتاحها في عام 1959، وتضم رفات 4634 قتيل عسكري إيطالي، و كنيسة صغيرة ومسجد وقاعة للذكريات ومتحف صغير، بالإضافة إلى لوحة تذكارية مكتوب بها أن صحراء مرسى مطروح قد ابتلعت أجساد 38 ألف شخص من الضحايا.

المقابر الألمانية:

قررت الحكومة الألمانية بناء مقبرة خاصة للقتلى العسكريين الألمانيين في عام 1956،وقام بتصميمها المهندس الألماني روبيرت تيسجلير وتم افتتاحها في عام 1959، وقد صممت على شكل قلعة وتضم رفات 4280 قتلى عسكريين ألمانيين و مقسمة إلى 8 غرف تضم كل واحدة منها 600 جندي، في وآخر غرفة الثامنة تضم 80 جندي مجهول.

متحف العلمين العسكري:

هو متحف تابع لإدارة المتاحف العسكرية تحت اشراف وزارة الدفاع المصرية، تم افتتاحه اول مرة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في 1965 وكان يحتوي على بقايا معركة العلمين التي وقعت في عام 1942، ثم تم تطوير المتحف في الذكرى الخمسين لمعركة العلمين، بالتنسيق مع الدول التي شاركت في الحرب في عام 1992 في عهد حسني مبارك، وافتتح قاعة توضح دور مصر خلال تلك الحقبة التاريخية، ويضم المتحف 6 أقسام رئيسية هي القاعة المشتركة، قاعة مصر، قاعة إيطاليا، قاعة ألمانيا، قاعة إنجلترا، وساحة العرض المكشوف ومركز القيادة.

تشمل القاعات أسلحة وأزياء عسكرية وغيرها من آثار المعركة بالإضافة إلى إرشادات صوتية لقصة المعركة من وجهة نظر كل من كانوا مشاركين بالحرب، ويضم أيضًا عدد من الدبابات والمدافع و المركبات العسكرية ومهبط طيران ومكتبة وقاعة فيديو.

متحف مارينا العلمين:

تم إنشاء المتحف 2003 ويضم نحو 500 قطعة أثرية تعرض طبقاً للتسلسل التاريخي منذ عصر البطالمة ثم عصر اليونان ثم عصر الرومان ويضم ايضا قطع أثرية عبارة عن مجموعة من العملات الذهبية والبرونزية وتماثيل وأوان فخارية وشواهد قبور وبقايا مباني معمارية أثرية.

حفل تأبين سنوى:

تقييم مصر خلال شهر أكتوبر من كل عام بإقامة حفل تأبيين سنوي لضحايا معركة العلمين الأولى ومعركة العلمين الثانية

والتي درات بين قوات دول الحلفاء ودول المحور يحضره ممثلين عن دول الكومنولث على رأسهم إنجلترا وفرنسا وكندا واليونان والهند، وممثلين عن دولتي ألمانيا وإيطاليا، ومحافظ مطروح وعدد من الشخصيات العسكرية المصرية، وعدد من المحاربين القدماء الذين شاركوا ميدانيا في معارك الحرب العالمية الثانية بمنطقة الصحراء الغربية، ومجموعة من أسر الجنود ضحايا الحرب العالمية.

وتبدأ مراسم الاحتفال بوضع أكاليل الزهور على مقابر الجنود الاجانب مع إطلاق الأبواق العسكرية الانجليزية والإيطالية والألمانية وعزف لمقطوعات موسيقية وأناشيد القساوسة وقراءة ترانيم على المقابر.