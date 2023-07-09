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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق شقة العمرانية

حريق شقة
حريق شقة

انتدبت نيابة الجيزة المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بشارع الشعب في منطقة العمرانية، لبيان أسباب الحريق وتحديد الخسائر.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشعب بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة العمرانية العمرانية نيابة الجيزة

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