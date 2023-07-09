أحمد سعد يشوق جمهوره لمفاجآت جديدة من أحد شواطئ إيطاليا (فيديو)

يستعد الفنان أحمد سعد لتحضير مفاجأة جديدة عقب انتهاء الإجازة الصيفية الحالية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

ونشر سعد مقطع فيديو ظهر فيه على أحد شواطئ إيطاليا، وقال في الفيديو: "اليونان كان فيها زحمة كتير فقولت آجي أقضي بقيت الإجازة الصيفية في سردينيا في إيطاليا مكان جميل أوي لازم تيجوا"، وعلق على الفيديو قائلًا: "انتظروا مفاجأة بعد الإجازة الصيفية".

وتواجد أحمد سعد الأيام الماضية في اليونان، وتقابل بلاعب كرة القدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني الأول في أثناء قضائهم إجازتهم الصيفية.

ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ظهر فيه رفقة محمد صلاح داخل أحد المطاعم وهما يرقصان على نغمات أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع" وسط تواجد عدد كبير من الجماهير وغمرت المكان حالة من السعادة والفرحة.

