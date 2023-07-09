بعد الإعلان عن انطلاقة.. ما هي الأنشطة المختلفة التي يضمها مهرجان العلمين؟

تتجه أنظار الشعب المصري وأنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة، انتظارا لانطلاق مهرجان العلمين، المقرر بدء فعالياته يوم 13 يوليو 2023، ويستمر حتى يوم 26 أغسطس 2023، أي أنه سيستمر طوال موسم الصيف، وسيتم تقديم تجارب جديدة ومختلف خلال فعالياته.

أنشطة ترفيهية:

قررت إدارة مهرجان مدينة العلمين الجديدة أن يضم المهرجان فعاليات كثيرة ومتنوعة ما بين فنية ورياضية، مثل الحفلات الغنائية لمعظم فنانين وفنانات الوطن العربي، أو بعض الفنانين الأجانب، وأيضا سيكون هناك معارض لأنشطة مختلفة من معارض ملابس أو معارض مواد غذائية واعشاب تشتهر بها مصر وعروض ترفيهية ومدينة العاب ملاهي على مستوى كبير، كل ذلك يكون مع بعض الأنشطة الرياضية المختلفة بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضيات مختلفة.

حفلات مختلفة في مهرجان مدينة العلمين:

وقامت شركات تنظيم الحفلات من مصر أنحاء الوطن العربي، بالبدء في تنظيم فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، وقد قرروا إقامة أحداث وفعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة كلها، مع الالتزام بتوافر جميع الخدمات العامة للجمهور بأعلى المعايير الدولية حتى يتم ارضائهم وإخراج المهرجان بصورة تليق بمكانة مصر.

وسيكون من ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، إحياء الفنان تامر حسني، حفل غنائي عالمي هناك، يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023، وقد تم نشر الاعلان الرسمي للحفل على الصفحة الرسمية لقناة dmc وقد ضم عدد من اللقطات الخاصة بمدينة العلمين الجديدة، و لقطات من حفلات سابقة للفنان تامر حسني.

الأنشطة الرياضية في مهرجان مدينة العلمين:

وقد تم الإعلان عن ضم مهرجان مدينة العلمين الجديدة، 12 نشاط رياضي مختلف ما بين الأنشطة الرياضية المختلفة وتقام بنظام البطولات، من ضمنها بطولة لكرة القدم الشاطئية، ويشارك بها أكثر من 40 نجم من النجوم في المجالات المختلفة الفنية والرياضية والاعلامية، واقامة بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، و عروض للطائرات ال RC، وإقامة بطولة للتجديف، وإقامة بطولة بادل عالمية دولية، وإقامة بطولة لكرة القدم، وغيره من بعض الأنشطة الاخرى.

أنشطة ترفيهية متنوعة في مهرجان مدينة العلمين الجديدة:

وقد قررت إدارة مهرجان مدينة العلمين الجديدة أن يكون هناك الكثير من الأنشطة الترفيهية من بينها عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في مصر والوطن العربي.

وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وموكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر بداية من مدينة سفاجا وصولا الى مدينة العلمين الجديدة.

القائمين على مهرجان مدينة العلمين الجديدة:

والجدير بالذكر أن القائمين الأساسيين على تنظيم مهرجان مدينة العلمين الجديدة هم نخبة من أهم المتخصصين في مجال الفن ومجال الرياضة ومن اهمهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم إمام وحسن المستكاوي ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.