ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء فى بورسعيد

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء
مصرع شخص صعقًا بالكهرباء

شهدت محافظة بورسعيد، الأحد، مصرع شخص بصعق كهربائي وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت هيئة الإسعاف ببورسعيد بلاغًا من المواطنين بوفاة شخص إثر صعق كهربائي، وعلي الفور جري الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلي المشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستقبل مستشفى 30 يونيو التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة لشخص يدعي على على عبدالمعطى الهلالى، 29 عامًا، متوفي بادعاء صعق كهربى بمنطقة بحر البقر بمنطقة كوبرى القبايطة، وعلي الفور جري التحفظ علي الجثة.

تلقت أجهزة الأمن ببورسعيد بلاغًا يفيد بالحادث، وجري تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف علي الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

وناظر فريق من جهات التحقيق ببورسعيد الجثة بالمشرحة واستمعت إلي أقوال شهود العيان، وأمرت بالتحفظ علي الجثمان لحين التصريح بالدفن، عقب الانتهاء من الإجراءات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة إدارة البحث الجنائي اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

بسبب خلافات 13 عامًا.. حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب فى بيروت

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية وخريجى الجامعات دفعة أكتوبر 2023

"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب