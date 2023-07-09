مصرع شخص صعقًا بالكهرباء فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، الأحد، مصرع شخص بصعق كهربائي وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت هيئة الإسعاف ببورسعيد بلاغًا من المواطنين بوفاة شخص إثر صعق كهربائي، وعلي الفور جري الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلي المشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستقبل مستشفى 30 يونيو التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة لشخص يدعي على على عبدالمعطى الهلالى، 29 عامًا، متوفي بادعاء صعق كهربى بمنطقة بحر البقر بمنطقة كوبرى القبايطة، وعلي الفور جري التحفظ علي الجثة.

تلقت أجهزة الأمن ببورسعيد بلاغًا يفيد بالحادث، وجري تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي؛ للوقوف علي الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

وناظر فريق من جهات التحقيق ببورسعيد الجثة بالمشرحة واستمعت إلي أقوال شهود العيان، وأمرت بالتحفظ علي الجثمان لحين التصريح بالدفن، عقب الانتهاء من الإجراءات.