معلومات تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني

نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي معلومات عن منظومة الإيصال الإلكتروني.

◘ معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني:

الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

الفاتورة الالكترونية:

1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.

2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.

منظومة الإيصال الإلكتروني

1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.

2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.

3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.