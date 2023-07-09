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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع عمل مبادرة "100 يوم صحة" بسيوة

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، عمل الفرق الطبية بوحدة سيوة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة في يومها الخامس عشر، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية. 

وتابع وكيل وزارة الصحة أعمال لجنة التطعيمات المكلفة من مديرية الصحة، مشيدا بالمجهود المبذول وحثهم على تقديم مزيد من الجهد لخدمة الأطفال المستحقين والتركيز الشديد على المتخلفين والوصول إليهم بشتى السبل حفاظا على الصحة العامة. 

وأوضح وكيل صحة مطروح أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «١٠٠ يوم صحة» بالإدارة الصحية لسيوة  بلغت ٨٤٠  خدمة، حيث قدمت الفرق الطبية التابعة لإدارة سيوة الصحية المشاركة بحملة  «١٠٠ يوم صحة» ٩٤ خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات ٧١ سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ٢٣ زيارة وتم تطعيم ١١٦ طفل، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد ٤٠٠ مواطن, وتقديم ٢٣٠ خدمة لمبادرات الصحة العامة.

وأضاف أنه تم تقديم ٧ خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة, وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد ٢١ أطفال، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس صحة الأم والجنين ٢ خدمة فيما قدمت ١٤٢ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وقدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص مقبلى الزواج ٣خدمات .

وأشار إلى أن قدمت «١٠٠ يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ ٢٥ استمارة استبيان، مؤكدا أنه تم المرور  على ٣٧ منشأة غذائية وتحرير عدد ١ محضر وسحب ١٥ عينة وتم إعدام ٢١٠ كجم من الأغذية و عدد ٤٥ لتر من المشروبات والمرور على ٨ محطات مياه وسحب عدد ٢٩ عينة من شبكات المياه العادية والمرور على ٢ مصنع مياة معدنية.

وأكد أن حملة «١٠٠ يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ ٤٠٠ مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والأسواق والفنادق، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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