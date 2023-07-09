مواهب الأوبرا تعزف أعمال بيتهوفن وباخ بالمسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى (الفيولينة) تدريب الدكتور فوزي إبراهيم ونهاد جمال الدين، بمشاركة ضيفتا الشرف د.نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ريدنج، باخ، هاندل، برامز ، بيتهوفن، شومان، فيفالدى وغيرهم.. أداء رانا علي، هنا هاني، سيلينا محمد، كارمن أحمد، كنزي محمد ، تيم الله شادي، ياسين ايمن، يحيي اسامة، جويس أسعد، فرح تامر، لوسيندا تامر، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد.