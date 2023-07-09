ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواهب الأوبرا تعزف أعمال بيتهوفن وباخ بالمسرح الكبير

مواهب الأوبرا
مواهب الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى (الفيولينة) تدريب الدكتور فوزي إبراهيم ونهاد جمال الدين، بمشاركة ضيفتا الشرف د.نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ريدنج، باخ، هاندل، برامز ، بيتهوفن، شومان، فيفالدى وغيرهم.. أداء رانا علي، هنا هاني، سيلينا محمد، كارمن أحمد، كنزي محمد ، تيم الله شادي، ياسين ايمن، يحيي اسامة، جويس أسعد، فرح تامر، لوسيندا تامر، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد.

الأوبرا دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية خالد داغر سامح صابر مركز تنمية المواهب

الأكثر قراءة

"إثارة الغرائز ومتعة شخصية".. ماذا قال "شاب السطوح" عن تصوير السيدات بالحمام؟

"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

المشدد 5 سنوات لصاحب محل هتك عرض طفل بمدينة نصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 9 يوليو 2023

مصر تستضيف مؤتمر "قمة دول جوار السودان" لبحث سبل إنهاء الصراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة