قبل انطلاقه بأيام.. كل ما لا تعرفه عن "كابيتانو مصر"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدء التجهيزات لإطلاق الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" للموسم الثاني على التوالي.

وبالتزامن مع ذلك ارتفعت معدلات البحث بين الكثير من المواهب، عبر محركات البحث، عن رابط مشروع "كابيتانو مصر" للتسجيل بالموسم الثاني من المسابقة.

وحددت “المتحدة للخدمات الإعلامية” مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بجميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية، كاشفة عن التفاصيل المتعلقة بها فيما يخص الشروط المطلوبة، سن التقديم، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

ويستهدف البرنامج اكتشاف المزيد من المواهب في كرة القدم لتكرار تجربة لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس لعام 2022، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية، عبر شاشة "ON"، مساء الخميس الثاني والعشرين من ديسمبر 2022 في تمام التاسعة مساء.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خطة برنامجها التليفزيوني لاكتشاف مواهب كرة القدم «كابيتانو مصر»، حيث بدأت مرحلته الأولى في 7 محافظات.

وواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

مشروع «كابيتانو مصر» 2022

وشملت أماكن اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» 7 محافظات بدأت من الإسماعيلية، وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 من أغسطس الماضي، ثم محافظة الدقهلية وجرى اختبار المتقدمين في استاد المنصورة يوم 1 سبتمبر الماضي 2022.

كما ضمت المرحلة الأولى محافظة أسيوط، وجرى اختبار المتقدمين في استاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر 2022، تلتها محافظة الإسكندرية، وجرى اختبارات المتقدمين في استاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر 2022.

بينما جرى اختبار المتقدمين من محافظة الغربية في نادي اتحاد بسيون في 14 سبتمبر الماضي 2022، وبعدها محافظة القاهرة وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر2022.

واختتمت الاختبارات بالمتقدمين من محافظة الشرقية، وانعقدت في مركز شباب أبوحماد يوم 21 سبتمبر الماضي.

موعد اختبارات كابيتانو مصر 2023 في المحافظات

وبالنسبة للموسم الجديد 2023، حيث حددت الشركة المتحدة موعد انعقاد اختبارات "كابيتانو 2023" في المواعيد الآتية:

القاهرة: يوما 13 و14 أغسطس 2023، بمركز شباب الجزيرة.

البحيرة: يوما 30 و31 يوليو 2023، بمركز شباب الحرية مدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية، مطروح والبحيرة.

بورسعيد: يوما 24 و25 يوليو، بالمدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين من محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط وشمال وجنوب سيناء.

المنيا: يوما 19 و20 يوليو الجاري، بالنادي الرياضي في المنيا الجديدة.

سوهاج: يوما الأربعاء والخميس 12 و13 يوليو، وتعقد بمركز شباب مدينة سوهاج.

أسوان: يوما 15 و16 يوليو 2023، وتعقد في ملاعب جامعة أسوان.

الغربية: يوما 9 و10 أغسطس، بنادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

المنوفية: يوما 5 و6 أغسطس المقبل، بنادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.