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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 سنوات لمتهمين سرقا غطائين "بلاعة صرف" ببورسعيد

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس السجن 3 سنوات لمتهين سرقا غطائين لبالوعات الصرف الصحي ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 ديسمبر 2022 بدائره قسم المناخ، والمتهم فيها كل من عادل رضا جمعه السعيد شوشه وهشام اسامه عماد الدين، ويعملان في بيع الفاكهة والخضروات، حيث سرق المتهمان عدد اثنين غطاء بالوعة والمستعملة في مرفق الصرف الصحي المملوكة للدولة والمنشأة للنفع العام وأحرزا بدون مصوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية أدوات عبارة عن منشار حديدي وأزميل حديدي ومرزبة.

شهد أشرف سعد أبو العينين الديب مدير شبكة الصرف الصحي بحي المناخ بأنه حال قيامه بمهام عمله بالمرور على شبكه الصرف الصحي بالحي فوجئ بسرقة اثنين من اغطية البالوعات والتابعة لشركه الصرف الصحي، وقدم فيديو مصور لواقعة السرقة.

كما شهد أحمد فتحي الجمل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ ان تحرياته السرية التي أجراها توصلت لصحة ارتكاب المتهمين لواقعة سرقة اثنين غطاء بالوعة مملوكة لشركه مياه الشرب والصرف الصحي ومعدة للنفع العام، وذلك حال كونهما محرزين لمنشار حديدي وازميل.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند اليهما، ومصادرة الأدوات المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.

أحداث الواقعة أغطية البالوعات الجمل السجن 3 سنوات الشرب والصرف الشرب والصرف الصحي

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