"مياه الفيوم": نتوسع في تطبيق المنهجيات الحديثة للحد من الفاقد والسيطرة عليه

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الشركة نفذت خطوات سريعة لتطوير منظومة التشغيل والصيانة والتوسع في تطبيق المنهجيات الحديثة للحد من الفاقد والسيطرة عليه من خلال تقسيم الشبكات إلى مناطق متعددة المداخل والمخارج "DMZ"، وهو ما يساهم فى التحكم فى الفاقد والمراقبة الدائمة للشبكات وتركيب منظومة قياس تساعد على مراقبة الضغوط بصفة مستمرة، علاوة على التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتكثيف وزيادة عدد لجان الخلسة للحد من التعدى على الشبكات.

وأضاف النجار، أن الإدارة العامة للمياه غير المحاسب عليها بقطاع التخطيط بالشركة قد انتهت من تنفيذ ودراسة منطقة 1 DMZ شملت قرى (مطرطارس - وبيهمو - والإعلام – والكعابى) حيث انخفضت نسبة الفاقد التجاري والفيزيائي من ٤٢ ٪ إلى ٢١٪ من خلال عدة إجراءات وخطط تتضمن العمل على محاور عديدة، منها تركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج المنطقة ، والكشف عن التسربات بأجهزة الكشف الحديثة ، وتغيير عدادات المياه المعطلة، وتقنين التوصيلات الخلسة كما تم البدء فى منطقة DMZ2 والتى تضم قرى (سنرو- والشيخ فضل) حيث تتم أعمال قياس مداخل ومخارج المنطقة لحساب الفاقد داخل المنطقة بالتوازى مع أعمال المسح الميداني التجاري بالمنطقة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أهمية تحديد كميات المياه المنتجة من كافة المحطات وكذلك كمية المياه المباعة وتحديد نسب الفاقد من خلال التعاون بين كافة القطاعات المعنية مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وسرعة الإبلاغ عن حالات التعدى على خطوط مياه الشرب بهدف رى الأراضي الزراعية وكذلك الإبلاغ عن اى تسريبات بخطوط مياه الشرب .

وأفاد المهندس محمود سيد عبد الدايم مدير عام الإدارة العامة للمياه غير المحاسب عليها، أن الدراسة أسفرت عن استبدال وإصلاح ١٢٦٥ عداد معطل، الكشف عن ١٠٠٥ وصلة مياه خلسة بالتعاون مع القطاع التجارى من خلال أعمال المسح الميدانى ، حيث تم تقنيين أوضاع ٤٧٥ توصيلة خلسة وجارى تقنيين وضع باقى التوصيلات الخلسة التى تم رصدها، بالإضافة إلى ضبط ٨ وصلات لرى الأراضى الزراعية بالقرى المذكورة .



جدير بالذكر بأنه تم فى وقت سابق تقسيم الشبكات الى مناطق DMAs "معزولة صغيره" يسهل من خلالها حساب نسب الفاقد الفيزيائي والتجارى حيث تم تركيب عدادات على مداخل ومخارج قرى (دمشقين ، واللاهون ، وهوارة عدلان ، وقحافة ، ومعصرة عرفه ، ودسيا ، ومناشى الخطيب) .

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