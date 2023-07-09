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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 معلومات عن قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

يثير قانون العمل الجديد 2023 فضول الكثيرين، والذي تم السعي لتطبيقه كي يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة للعاملين في القطاعين العام والخاص ويحقق لهم بيئة العمل الآمنة المطلوبة وتحقق الأجر العادل.

10 معلومات عن قانون العمل الجديد 2023

في هذا التقرير نعرض 10 معلومات عن قانون العمل الجديد 2023 للعاملين خاصة في القطاع الخاص. 

  1. سعى قانون العمل الجديد إلى تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما يساهم فى طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
  2. كما عمل قانون العمل الجديد على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما يقضى على فكرة الفصل التعسفي.
  3. بالنسبة للمرأة العاملة تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
  4. لا يجوز الاستغناء عن العامل إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية.
  5. ويجب أن يحدد المرتب بموجب عقد العمل، سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
  6. ساعد قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
  7. يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.
  8. إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
  9. يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يومًا في العام، قابلة للزيادة.
  10. إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

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