وزارة العمل: ورشة عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ورشة عمل عن "قانون العمل والقوانين ذات الصلة والحوار الاجتماعى" على مدار يومين، وذلك بنادي جمعية أحمد عرابي، بحضور 57 عامل من 41 شركة ومصنع بالعبور، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير فى الاهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وكيفية تنفيذها لحماية ورعاية العمال داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة، أنه تم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين بحضور محمد عليان وكيل المديرية، واللواء محمود أبوالسعود مدير النادى، وإمام عبدالعزيز نائب مدير نادى جمعية احمد عرابى، ومها سالم عضو مجلس الإدارة ، وأحمد عامر رئيس مجلس إدارة النادى، وسيد أحمد مدير مكتب العبور، وعبود طه مفتش المكتب؛ وذلك لشرح قانون العمل والقوانين ذات الصلة وخاصة التحقيق مع العمال ومساءلتهم وانقضاء العلاقه التعاقدية فى اليوم الأول من الورشة.

وأضافت مدير المديرية أن اليوم الثانى من الورشة شاركت فيه دينا عبدالرازق مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور، ومعتز محروس استشارى المراجعة الادارية ودعم الامتثال للتشريعات الاجتماعية، تناول فيه التأكيد على العمل بالقوانين وكيفية التطبيق الصحيح، بمشاركة فعالة من الحضور، كما تم الرد على جميع الاستفسارات، حول مواد القانون التى تم سردها داخل الورشة ومناقشات مفتوحة لتوضيح كيفية التطبيق.