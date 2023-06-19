أمين "حماة الوطن" بالأقصر: قانون تنظيم العمل الأهلي بحاجة إلى تعديل (فيديو)

قال المستشار محمود محمد إبراهيم، أمين عام حزب حماة الوطن في محافظة الأقصر، إن هناك العديد من المحاور التي ناقشها المحور السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني، وأهمها العمل الأهلي، والجمعيات الأهلية، ومدى صلاحية القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي للعمل الآن، والذي يعد أحد المعوقات التي تواجه الجمعيات.

وأضاف المستشار محمود محمد إبراهيم، في تصريح خاص لـ"الدستور" على هامش جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني أنه يرى أن قانون تنظيم العمل الأهلي بحاجة إلى تعديل، وهو فرصة جيدة للجمعيات لعمل شراكة مع مؤسسات الدولة من أجل عدم اقتصار عملها على الخدمات البسيطة للأهالي.

