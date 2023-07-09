فرنسا تتعهد بزيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا وتقديم مساعدات جديدة

كشفت فرنسا، الأحد، عن تقديم حزمة مساعدات وإمدادات جديدة لأوكرانيا.

وصرّحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم، بأن بلادها ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات.

وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن الدعم الذي تقدمه باريس يأتي بهدف تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، مؤكدة أن هذا الدعم سيستمر ويتكثف.

وأضافت كولونا أنه يجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعربت كولونا عن أملها في أن توفر قمة فيلنيوس فرصة لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد، وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو.

الكرملين: تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقّعة بإطلاق سراح قادة آزوف

وأعلن "الكرملين"، السبت، عن أن تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقّعة بإطلاق سراح قادة آزوف إلى أوكرانيا.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وأكد بيسكوف: "لم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا".

وأشار متحدث الكرملين إلى أنه وفقًا لبنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة آزوف في تركيا حتى انتهاء الصراع.

ويجري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، زيارة حالية إلى تركيا.