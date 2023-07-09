محافظ أسوان يتابع جهود المرحلة الثالثة للموجة الـ21 لإزالة التعديات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود الجارية ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالوحدات المحلية ومديرية الأمن، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى، ووحدة المتغيرات المكانية، وجميع فروعها بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف خلال هذه المرحلة التى انطلقت أمس السبت ٨ يوليو، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة موسعة استهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 4100 م2 فى أول أيام إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ 21، بنطاق قرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.