ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها في تصنيع الاستروكس بالمقطم

الاستروكس
الاستروكس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدر البودر الحشيش الاصطناعي الاستروكس وكذا الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته والدته لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي  وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التي تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس.

 

وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية لمخدر البودر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

 

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر البودر – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4٫167٫000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

لاستكمال مسيرة "محجوب".. "حسني" أقدم مستشاري محكمة النقض ورئيسها الجديد

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية