وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالإسكندرية بالبدء في حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بمنطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، نظرًا لأهميته التاريخية بما يحتويه من آثار غارقة، وذلك بالتنسيق مع نادي روتاري "إسكندرية رمل"، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، استمرارًا لحملات التوعية التي تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على رعاية الوزارة للحدث الذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 غطاسًا، موضحةً أن هذه الفعاليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقي، كما تعد أحد الإجراءات التي يتم تنفيذها للوفاء بالتزامات مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الإقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طبقًا لاتفاقية برشلونة وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اختيار الميناء الشرقي، نظرًا لأنه خليج شبه مغلق تتجمع فيه أعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة، مما جعله عرضة لإلقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة.

وأوضحت أنه عقب انتهاء الفعاليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الآمن منها.