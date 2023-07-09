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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استغل توترها من الامتحانات كعادة كل الطلبة فأوهمها بأنه يستطيع أن يجعلها تمر من تلك الفترة بسهولة ويسر ودرجات مرتفعة، فتعلقت بالأمل، إلا أنها دفعت ثمنا غاليا بعدما انتهك "الذئب البشري" في صورة مدرس جسدها البرئ. 

 

ملابسات الواقعة المخجلة دارت أحداثها في محافظة البحيرة، تحديدا مركز كوم حمادة، وكانت بدايتها داخل أسوار مدرسة بنات، طلب فيها مدرس يدعى "ج.أ.م" من طالبة لديه تدعى "ر.أ.ش" الذهاب إليه في منزله حتى يعطيها الأسئلة التي ستضمن لها نجاحها في الامتحان، لم تشك الطالبة في نية معلمها واستجابت له بكل براءة، فهو كان يمثل لهم أبا وقدوة، إلا أنها بمجرد وصولها إلى منزله ودخولها أغلق الباب وانفرد بها وسقط قناعه وظهر ذئبا بشريا استباح عرضها ولامس أجزاء حساسة من جسدها وظل يتحرش بها وسط صدمتها وتوسلاتها، وما إن انتهى من العبث بجسدها هددها بأنها في حالة إبلاغ أي شخص بما حدث منه سيقوم بالتشهير بسمعتها بين صديقاتها ومدرسي المدرسة بأنها من تذهب إليه في المنزل برغبتها وتوجد بينهما علاقة محرمة. 

 

لم تستسلم الطالبة لتهديدات المتهم، وفور عودتها إلى منزلها أخبرت والدتها بما تعرضت له، فاصطحبتها الأم متوجهة لمركز الشرطة محررة محضرًا بالواقعة واتهمت المدرس بهتك عرض ابنتها، وما إن تولت النيابة التحقيق، تبين صحة الواقعة وارتكاب المتهم فعلته، مستغلًا حداثة سن المجني عليها وأظهرت تحريات مباحث مركز كوم حمادة بالبحيرة، أن المجني عليها "ر.أ.ش" كانت تتواجد في المدرسة، التي يعمل بها المتهم، وقام باستدراجها إلى منزله، متحججًا بأنه سوف يعطيها بعض الكتب والملخصات التي تساعدها في الامتحانات وهذه الملخصات بها الامتحان.

 

 قررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة، برقم 5856 لسنة 2023 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كوم حمادة وبعد تداول عدة جلسات عاقبت محكمة جنايات دمنهور المدرس المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بخطف طالبة بالتحايل والإكراه والتحرش بها.

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"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

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