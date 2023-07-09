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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمرو بسيونى قائمًا بتسيير أعمال قصور الثقافة خلفًا لـ هشام عطوة

قصور الثقافة
قصور الثقافة

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنهاء ندب الفنان هشام عطوة كقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، على أن يتولى عمرو بسيونى رئيس الشئون المالية بالهيئة، تسيير أعمال الهيئة ماليًّا وإداريًّا، لحين اختيار رئيس جديد للهيئة.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لافتتاح مسرح السامر بعد غلقه لمدة 31 عامًا، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير فيه التي استمرت أكثر من عام، ويعتبر افتتاح السامر حدثًا هامًا لطالما انتظره العديد من المسرحيين في مصر. 

وتم بناء السامر على غرار مسرح البالون المجاور له، وتمت الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته، وكان قد شيد ببدائية شديدة، وكانت صالة الجمهور تسع ألف متفرج، واستمر سنوات طويلة أقيم عليه فيها أنشطة كثيرة ومهرجانات كبيرة لهيئة الثقافة الجماهيرية وكان أشهرها مهرجان المائة ليلة.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحي، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال فنية مختلفة، منها: "مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8)، الراجل الغامض بسلامته، بيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغي، حب البنات"، شغل عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مدير لمسرح الطليعة، ثم مدير لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة، وتولي لعدة سنوات منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، وقائم بأعمال رئيس الهيئة على عدة مشروعات ومبادرات منها "ابدأ حلمك"، وقام بتجديد عشرات المواقع على رأسها مسرح السامر بالعجوزة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى مسرح السامر

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