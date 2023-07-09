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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهي كالتالي:

  • برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات.
  • ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة.
  • ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
  • يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية،رواستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية.
  • القدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.
  • يؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

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