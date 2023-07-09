تقارير سعودية تكشف مصير مصطفى فتحي من الاستمرار مع بيراميدز

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مصير مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون السعودي، والمعار حاليًا إلى صفوف بيراميدز، خلال الموسم الحالي.

وكان التعاون، قد أعار مصطفى فتحي إلى بيراميدز، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وذكرت صحيفة «الرياضية» نقلًا عن مصادر خاصة، أن إعارة مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون، إلى نادي بيراميدز، قد انتهت دون أن يفعّل الأخير بند شراء ما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي التعاون، أبلغت اللاعب بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليًّا في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى النادي المصري، لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة لا تمانع بيع عقد اللاعب إلى أندية في الدوري المصري، بسبب أزمة التجنيد الإجباري في بلاده.

وشارك مصطفى فتحي – البالغ من العمر 29 عامًا – مع بيراميدز، في 45 مباراة خلال الموسم المستمر حاليًا، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع ست تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهى عقد مصطفى فتحي مع التعاون، بنهاية يونيو عام 2025.