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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أكثر من COP27".. خبير سياحى: مهرجان العلمين الجديدة له تأثيرات إيجابية على تنشيط السياحة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة له تأثيرات إيجابية على تنشيط السياحة، إذ إن مساهمته في جذب السياحة ستكون أكبر من COP27، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا المهرجان فكرة مميزة للغاية، حيث سلط الضوء على مصر من كل  دول العالم والدول المصدرة للسياحة علاوة على الدول التي تهتم بالسياحة الشاطئية.

 

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين اسم كبير للغاية تشمل كميات كبيرة من الآثار، مثل متحف العلمين ومقابر الحرب العالمية الثانية، كما تعد وجهة للسياح من الدول العربية، ومهرجان العلمين الجديدة فني وإبداعي ورياضي وسياحي ويضم مسابقات متنوعة، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين كبيرة تمكنه من استقبال أفواج سياحية بطائرات عديدة، سواء كانت خاصة أو غيره.

 

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة ينطلق خلال فترة 13 يوليو حتى 26 أغسطس، وهذه الفترة تتخللها حفلات وعروض ومسابقات ورياضات وغيرها، مشيرًا إلى أنه من أهم مكتسبات المهرجان هو تسليط الأضواء والدعايا لمصر إلى جانب دور الدولة في تنشيط السياحة خلال السوشيال ميديا ونشرات الأخبار والإعلام.

 

13 يوليو COP27 اكسترانيوز الحرب العالمية الثانية الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي المصدرة للسياحة العلمين الجديدة السياحة الشاطئية

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