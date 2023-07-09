باسل عادل يطالب بعقد ورش عمل لمناقشة ملفات الحوار الوطنى

طالب الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، بضرورة أن يعقد الحوار الوطني ورش عمل للمختصين وأصحاب الخبرات والمشاركات المتميزة، في كل الملفات والموضوعات محل المناقشة في جلسات الحوار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى عقد ورش العمل والمناقشات في إطار مائدة مستديرة وليس جلسات، لجمع الآراء في نقاط رئيسية وتوضيح النقاط محل التوافق وتوصيات دقيقة كحوار متكامل.

وأشار إلى أن مسار الحوار الوطني إيجابي للغاية، وتمت الاستجابة إلى 4 مطالب وهي الإشراف القضائي وحرية تداول المعلومات ومفوضية مكافحة التنفيذ وقانون الوصاية، معلقًا: هذه بداية جيدة والطريق لا يزال مفتوحًا، وعلى الدولة أن تستوعب كل الطلبات وأن تدعم حرية الإعلام، وهذا شيء إيجابي وأتوقع مزيدًا من الاستجابات.