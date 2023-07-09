مخاطر استخدام المشترك الكهربائي تزامنا مع ارتفاع الحرارة

يؤدي الاستخدام المستمر للمشترك الكهربائي لاحتمالية تعرض مكوناته للاحتراق، مما يسبب مخاطر عدة، خاصة في ظل الاستخدام الكثيف للأجهزة الكهربائية الموصلة به في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ الذي تمر به البلاد خلال الأيام الراهنة.

من جانبه، أوصي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي، التي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، خاصة المستهلك بالقطاع المنزلي، وكذلك المستهلكين بالقطاعات الأخرى.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التي يجب إتباعها لإختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالأتي :

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل أوتوماتيكيًا عند زيادة الأحمال.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود أزرار غلق لجميع الفيش.

4- أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال.

5- أن تكون جميع الأجزاء الداخلية للمشترك الكهربائي من النحاس.

6- يجب أن يتأكد المستهلك من أن المشترك الكهربائي يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

7- يجب أن يتأكد المستهلك من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بالمشترك الكهربائي.

8- يجب أن يراعا أن الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون المشترك الكهربائي، بحيث لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه.