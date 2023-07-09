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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مهرجان العلمين الجديدة؟

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال أكبر مهرجان في الشرق الأوسط، والذي يبدأ يوم 13 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، والذي سيضم عدد كبير من الأنشطة التي ستقام لأول مرة.

 

يستعد كبار الفنانين في مصر والوطن العربي لحضور مهرجان العلمين الجديدة، كذلك سيضم المهرجان عدد من عروض الأزياء لكبار المصممين، وستقام عدد من الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم الشاطئية.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مهرجان العلمين الجديدة، فالكثير رأى أنه سيسحب البساط لمصر فيما يتعلق بالسياحة، وقالت مستخدمة تدعى حنان قنديل: "قنوات العالم أجمع تتابع انطلاق مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط لتنشيط السياحة.. والمقرر له أن ينطلق في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس ويضم 12 نشاطاً ما بين رياضي وترفيهي".

بينما دوّن لؤي الخطيب: "أنا فرحان وفخور جدا بمهرجان العلمين الجديدة اللي هيبدأ من الخميس ١٣ يوليو لحد ٢٦ أغسطس.. فخور لإنه هيبقى حدث ضخم جدا وهيقدم المدينة بشكل عظيم.. لأنها فعلا تستاهل تبقى أيقونة مصرية.. المهرجان هيكون فيه كل حاجة، حفلات وعروض أزياء وسباقات.. فعاليات رياضية وترفيهية رائعة بكل معاني الكلمة.. مستبشر خير بالمهرجان، ومتأكد إن المدينة بعد المهرجان هتكون غير قبله".

بينما قالت نهى كمارا: "الحقوا  يا  جماعة.. البساط  بيتسحب بس مصر هى اللى بتسحبه من العالم كله.. مصر  على  موعد  مع  أكبر  مهرجان  ترفيهى  لتنشيط  السياحة  الداخلية والخارجية.. فعاليات  ضخمة رياضية وفنية وغيره على  عرض الأحلام.. العلمين الجديدة".

وقال مستخدم آخر: "مهرجان العلمين الجديدة.. الأكبر في الشرق الأوسط عناصر جذب لأول مرة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وعروض لطائرات RC وبطولات تجديف وسباق سيارات ضمن الفعاليات".

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