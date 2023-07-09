أكثر من 20 ألف حاج يتلقون الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

قدمت وزارة الصحة السعودية خدمات الرعاية الطبية لأكثر من 20 ألف حاج في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن خلال تواجدهم في المدينة المنورة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- أن 20 ألفا و 495 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي، ومحيط المنطقة المركزية وذلك بعد أدائهم النسك، حيث استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2443 مراجعاً، فيما استقبلت المراكز الصحية 18052 مستفيداً، وأجرت 11 عملية قسطرة قلبية توزعت بين عمليات علاجية، وتشخيصية، إضافة إلى إجراء 9 عمليات جراحية أخرى، إلى جانب إجراء 27 جلسة لغسيل الكلى، فيما استفاد 7 آلاف و185 حاجاً من خدمات التثقيف، والتوعية الصحية، المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة.

وفي سياق متصل، اختتم تجمع القصيم الصحي بالسعودية بنجاح مشاركته الفعّالة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لموسم 1444، وذلك من خلال تشغيل مركز صحي مدينة الحجاج، حيث بلغ عدد المراجعين المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي قدمها المركز 418 حاجاً وحاجة.

وفي السياق، اختتم معرض ( إثراء وشرف النسائي 2 ) برامجه، والذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث بلغ عدد من استفاد من المعرض الذي شارك فيه عدة جهات أكثر من 40 ألف زائرة مستفيدة، صانعاً الأثر في تجربة القاصدات بـ 20 لغة عالمية على أيدي كوادر نسائية سعودية مؤهلة، كما حقق نسبة رضا بلغت (90 ,98% ).