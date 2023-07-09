ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 73 ألف متر مربع بالبدرشين

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها . 

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 73896 مترا مربعا "أملاك دولة ولاية الآثار"، بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين. 

وأشار راشد إلى أنه بمدينة الحوامدية تمت إزالة حمام سباحة بقرية أم خنان بمنطقة رشاح ابو سالم على مساحة 150 مترا مربعا مقام بالمخالفة على أراض زراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف. 

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة أحمد راشد محافظ الجيزة استرداد اراضي الدولة التعديات على اراضي الدولة التعديات على أراضي التعامل الفوري البرنامج الزمني الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

تسليم حديقة حيوان الجيزة لتحالف مصرى لتطويرها

نصب على "جامعية".. تفاصيل خطف طالب في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

بعد تسليمها اليوم... 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية