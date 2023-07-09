محافظ الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 73 ألف متر مربع بالبدرشين

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها .

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 73896 مترا مربعا "أملاك دولة ولاية الآثار"، بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار راشد إلى أنه بمدينة الحوامدية تمت إزالة حمام سباحة بقرية أم خنان بمنطقة رشاح ابو سالم على مساحة 150 مترا مربعا مقام بالمخالفة على أراض زراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية.