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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 حالة تعد ضمن الموجة 21 في بني سويف

ازالة التعديات
ازالة التعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، انتظام العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لحملات إزالة التعديات التي بدأت "أمس" تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس السبت" إزالة 23 حالة تعدي بواقع 11 حالة تعدي على مساحة 392 متر على أرض ولاية الري والصرف، و 3 حالات تعدي على مساحة 51 متر ولاية الطرق، و 9 حالات تعدي على 9 قراريط أرض زراعية، وذلك في أول يوم من المرحلة الثالثة من الموجة الحالية، التي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري.                                    

وأكد محافظ بني سويف الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أملاك الدولة والأراضي الزراعية غرفة عمليات والوحدات المحلية بني سويف

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