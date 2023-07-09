محمد سعد الدين: مصر تتصدر كبار مُنتجى الغاز والطاقة النظيفة فى العالم خلال 10 سنوات

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن ثورة الغاز والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة ستتوطن في منطقة شرق المتوسط التي تقودها مصر حاليًا، بعد تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية الأخيرة والتغير الحتمي لخريطة إنتاج وتوزيع الطاقة في العالم.

وأوضح "سعد الدين" أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية مراكز متقدمة على مستوى العالم، بعد انضمام حقل ظهر رسميًا لقائمة 10 حقول للغاز الطبيعي في العالم، ويقع في المياه الإقليمية المصرية شرق البحر المتوسط على بعد 190 كيلومترًا من بورسعيد. كما أن مصر أصبحت في المركز الثاني عربيًا والخامسة عالميًا من بين مصدري الغاز المسال لأوروبا.

وتضم قائمة أكبر 5 مصدرين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي أيضا أنغولا التي زادت إمداداتها بمقدار 9 مرات من الناحية النقدية (4,8 مليار يورو)، ومصر التي زاد الاتحاد الأوروبي مشترياته منها بمقدار 10 مرات (4,8 مليار يورو).

وأضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أنه من المؤكد أن تتغير خريطة إنتاج الطاقة في العالم خلال 10 سنوات، سواء على صعيد الدول المنتجة للوقود الأحفوى بكافة أشكاله، وكذلك الدول المنتجة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتربع مصر على عرش الإنتاج العالمى بعد امتلاكها أكثر من 40 منطقة استكشفات للغاز الطبيعى والبترول، وكذلك بعد إنشائها أكبر محطات الطاقة النظيفة وطاقة الرياح في المنطقة.

كما أشاد الدكتور محمد سعد الدين بالرؤية غير المسبوقة للقيادة السياسية فى تأمين مقدرات مصر البترولية بشكل مستدام في كافة مناطق الاستكشافات البترولية، وزيادة القدرات الدفاعية والعسكرية بحراً وجواً وبراً، خاصة في منطقة غاز شرق البحر المتوسط الذي سيكون محل الأطماع والصراعات خلال السنوات العشر المقبلة.