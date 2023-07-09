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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من عقار في مايو

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بحبس متهمين أربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة أسلاك كهربائية من عقار تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وأقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء، بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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