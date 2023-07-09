إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.