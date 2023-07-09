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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة "توك توك" بالزاوية الحمراء

المتهمين
المتهمين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط شخصين حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" بالزاوية الحمراء.

وتبين بحوزتهما هاتفان محمول مجهولين المصدر، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأنهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، كما تم بإرشادهما ضبط كل الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة توك توك الزاوية الحمراء لوحات معدنية أسلوب الخطف الهواتف المحمولة سرقة

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