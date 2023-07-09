نصب على "جامعية".. تفاصيل خطف طالب في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات خطف 4 متهمين لطالب جامعي بحجة نصبه على طالبة جامعية والاستيلاء على أموالها بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة أبشواي من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، بغياب نجله "سن 22" عن مسكنهما، وتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أخبره خلاله بقيامه باختطاف نجله لقيامه بالنصب على كريمته "طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد " والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة، الفيوم".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض "مطواة"، وتم تحرير المختطف.

وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالإتفاق مع كريمته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالي وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالى للمجنى عليه أثناء تواجده خارج البلاد وأنه عقب عودة المجني عليه للبلاد ومماطلته في إعادة المبلغ المالي فاستعان بباقي المتهمين واستدراجه لإحدى المناطق بالجيزة بزعم تسليمه باقى المبلغ المالى المتفق عليه ولدى وصوله قاموا باختطافه داخل سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحد المتهمين واحتجازه داخل منزل مهجور ملك والد أحدهم.

وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى أثناء تواجده خارج البلاد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.