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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدن الجيل الرابع.. "العلمين الجديدة" مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

استعرضت الإعلامية نانسي نور، مذيعة فضائية "إكسترانيوز"، تفاصيل حول مدينة العلمين الجديدة، مع خلال تصوير بتقنية "ثلاثي الأبعاد". 

وقالت الإعلامية إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع، يتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف مليوني نسمة.

وأضافت الإعلامية، أنه بدأ تنفيذ المدينة فى شهر أكتوبر عام 2016 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد الأبراج الشاطئية بها علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، فضلا عن المنطقة الترفيهية وهى عبارة عن منطقة محلات ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة تقدر بـ66.8 فدان وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية وهى مزودة بمجموعة من الخدمات. 

وأشارت ، إلى أنه يوجد أيضا الممشى السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كيلومترات، ويضم مشايات وبحيرة طبيعية وملاعب ومناطق جلوس، ومطاعم وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والتى تنفذ على مساحة تقدر بـ128 فدانا، كما تضم العلمين الجديدة مشروع الداون تاون، والذى تحتوى على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز.

بالإضافة إلى مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، والإسكان المتميز، والحى المتميز بمساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بتشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف سيارات ومجموعة من الحدائق.

كما يجرى تنفيذ كمبوند سكنى، بمجتمع عمرانى متكامل يصل إلى 700 فدان، ويقع ملاصق لمركز مارينا العلمين الساحلى من الجهة الغربية الشاطئية ويطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية.

ومن المقرر أن يستضيف مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو الجاري، إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.

إحدى مدن الجيل الرابع الإعلامية نانسي نور الابراج الشاطئية الحي المتميز الرئيس عبد الفتاح السيسي الساحل الشمالى العلمين الجديدة مواقف سيارات مشروع سكن مصر مركز مارينا العلمين

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