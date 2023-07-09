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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 35.5 كيلو هيروين وبانجو وهيدرو في حملات أمنية بدمياط

هيروين وبانجو
هيروين وبانجو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة فارسكور، الزرقا ، كفر سعد، كفر البطيخ وقسمى شرطة دمياط الجديدة، رأس البر.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن “كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام، كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما، كمية لمخدر الهيروين”. 

 كما تمكنت الحملات من ضبط بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 7 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية"، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قطاع الأمن العام حملة أمنية مخدر الحشيش مخدر الهيروين

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