ضبط 35.5 كيلو هيروين وبانجو وهيدرو في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة فارسكور، الزرقا ، كفر سعد، كفر البطيخ وقسمى شرطة دمياط الجديدة، رأس البر.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن “كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام، كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما، كمية لمخدر الهيروين”.

كما تمكنت الحملات من ضبط بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 7 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية"، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.