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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تنتهى من تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة غدًا

حجاج
حجاج

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي من تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة، غدًا، على أن تنتهى مغادرة أفواج الحجاج إلى الأراضى السعودية فى 14 يوليو.

 ووضعت وزارة التضامن، جداول تفويج الحجاج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم الحجاج وعددهم 5350 حاجًا إلى مجموعتين؛ الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

وكانت قد خصصت البعثة مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسيرعمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدًا التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.

الأراضى السعودية التضامن الاجتماعي الحجاج إلى الأراضي تفويج الحجاج المدينة المنورة

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