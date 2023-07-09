ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة بحوزته طبنجتا صوت وضغط هواء

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته طبنجتان.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، حيث تم الاشتباه في راكب، وبتفتيش حقائبه تلاحظ وجود أجسام معدنية على شكل أسلحة نارية، وتم ضبط طبنجتين، الأولى طبنجة صوت محظور حيازتها، والثانية طبنجة ضغط هواء، ويلزم لدخولها البلاد تصريح من الأمن العام.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2023، والعرض على النيابة للتحقيق.