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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تداول صورة امتحان التفاضل والتكامل بجانب "بلاعة" داخل حمام مدرسة.. و"التعليم" تحقق

طلاب
طلاب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لامتحان التفاضيل والتكامل، حيث جرى التقاط الصور بجانب "بلاعة" وهذا يعني أنه تم السماح للطالب بالخروج بالبوكلت من اللجنة نفسها، قال رواد السوشيال ميديا المتداولين للصورة: "امتحان التفاضل والتكامل اتسرب في الحمام جنب البلاعة إزاي المراقب سمح للطالب الخروج بالبوكليت من اللجنة".

وتقوم غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة بالتحقيق والبحث في هذه الصورة لمعرفة حقيقتها من عدمها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

 

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

 

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

 

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

 

شهادة الثانوية العامة رواد السوشيال ميديا سير الامتحان سوشيال ميديا شعبة العلمية شهادة الثانوية رياضيات

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